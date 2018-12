PM 8.12.1934 FOTO: dea.nlib.ee

Ühenduses Soome lehtede kirjutustega Sirgu kohta võttis täna politseivalitsuse dir. Kuusekänd ajakirjanduse esindajad jutule, seletades kokkuvõtlikult järgmist:

Soome ajalehed on viimastel päevadel elavalt sõna võtnud Sirgu põgenemise asjas. Eriti rohkesti tähelepanu on sellele pühendanud «Uusi Suomi» ja «Ajan Suunta». Nende kirjutistes on peamiselt kirjeldatud olukorda, milles tuli Sirgul ja tema naisel elada peale 12. märtsil toimunud EVL organisatsioonide sulgemist.

Sirk on seletanud, et teda koheldud vanglas samuti nagu kriminaalkurjategijaid. Päeval lubatud temal lamada voodis, lugeda, kuid tema kamber olnud väga niiske. Isegi voodiriided jooksnud märjaks. Selle järgi Sirk on haigestunud. Veel on Sirk märkinud, et haiglas olevat tema sanitariks olnud sots, kes istunud kinni vekslivõltsimise pärast.

Maksva vangistusseaduse ja vanglate kodukorra põhjal koheldakse alati kriminaal- ja poliitilisi süüdlasi isesuguse mõõdupuuga. Sanitar määrati Sirgu juurde arstide soovitusel. On märkida, jatkas politseivalitsuse direktor, et vahi all peetavate n.n. vabadussõjalaste seas on väga palju neid, kes kaebasid haiguse üle. Pea eranditult on nad kõik närvihaiged ja kaebavad muude haiguste üle. Ei ole üheski süüaluste liigis nii palju haigeid ette tulnud kui EVL tegelaste seas.

Sirgu kamber ei olnud niiske, vaid asus päikesepoolsel küljel. See olnud kuiv ja soe.