Advokaadiks? Kohtunikuks? Poliitikasse? Kultuuritegelaseks? Riigiprokuröri ametist loobuv Steven-Hristo Evestus (40) on nõnda mitmekülgne mees, et oletusi jätkub.

Nii-öelda sajandi protsess ehk Edgar Savisaare kohtuasi on saanud isegi palju lööke ja kindlasti on järjekordne pauk riikliku süüdistaja ametist lahkumine. Ei kadesta mantlipärijat, kes peab end üksikasjalikult kurssi viima sadade lehekülgede jagu toimikutega ning alustatu, mis on niigi vaevaliselt kulgenud, edukalt lõpule viima.