Oma kolme aastakümne tagusest käigust Saaremaale hiljuti kirjutatud loos ajakirjas 60+ tegin juttu saarlaste ettevõtmisest «Saaremaa fototuur 89». Just selle fotoaktsiooni toimumine sai üheks märgiks muutustest ühiskonnas. Fototuuril osalejad olid seni väliskülalistele suletud saarel esimesed välismaalased, kes pärast Saaremaa taasavamist seal kaameraga ringi võisid liikuda. Koos kohalike piltnikega tutvusid kolm fotograafi Soomest Tammisaarist ja kaks Rootsist Gotlandilt kolme päeva jooksul Saaremaaga ning kogusid materjali ühisnäituse tarbeks. Osalejate seas oli ka Vidar Lindqvist Tammisaarist. Mõni aasta hiljem viis saatus mind temaga kokku Tallinnas.

Nimelt esitleti 9. detsembril 1993 Raemuuseumi keldris asuvas fotogaleriis Lee üht erilist fotoalbumit. Galeriile oli see neljapäev tõeline Soome päev. Kell 16 algas Vidar Lindqvisti «Saaremaa» värvifotoalbumi Eesti esitlus, samal ajal oli galeriis eksponeeritud Erkki Ruokoneni fotonäitus Motorcycle Liebe» motofännidest.

Esitletava albumi pildimaterjalile pakkus toetust Jüri Tuuliku värvikas tekst saarlastest ja kodusaare võludest. Neljas keeles tekstid lisasid väärtust Soomes trükitud värvifotoalbumile. Meenutaksin, et tollal oli iga fotoalbumi ilmumine sündmus. Neid ilmus harva ja nende kirjastamine oli keeruline ning kulukas. Koos Jüri ja Ülo Tuulikuga saabus esitlusele ka fotode autor. Tõelise estofiilina tutvustas ta fotoalbumit ja vastas küsimustele eesti keeles. Meeleolu toetas kandlel musitseeriv Tuule Kann.

Vidar külastas Saaremaad veel mitu korda. Kui 1992. aastal oli ta jälle saarel kaameraga, võttis ta ette juba põhjalikuma töö. Lindqvist jõudis Kuressaarde ja Koguva kalurikülla, Nasva kaluriteni ja Vilsandile, Kaali kraatri juurde ja Panga pangale, Harilaiule ning Sõrve säärde jm, jäädvustades loodust, arhitektuuri, huvitavaid inimesi ja argielu. Just kaadrid argielust annavad albumile erilise võlu. Ja seda juba kaanepildiga, millel on jäädvustatud bussi ootavad saare naised. Koos olustikuga (nõukaaegne sinine postkast ootepaviljoni seinal, piimamannerg, New Yorgi ESTO 92 päevade kilekott naise käes jpm) arenes lugu muutuste ajast. Minu objektiivi ette jäid galeriis selle pildi üle arutlenud Peeter Tooming ja poliitik Jüri Estam. Aga huvi albumi vastu kasvatas veelgi selle avakaader ristsõnu lahendavast Žiguli juhist Virtsu-Kuivastu praamil.