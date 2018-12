Kaitseväe väliharjutus Järva vallas, Ervital. Pilt on illustratiivne.

3. märtsil 2019 toimuvad järgmised riigikogu valimised. Tänaseks on avalikult ligipääsetavad esimesed valimisprogrammid, mõned erakonnad on jõudnud ministrikandidaatide nimetamiseni. Seega on paras aeg vaadata, mis suunas liigub erakondade julgeolekupoliitiline mõtlemine. Otsisime kattuvusi ja erinevusi, aga ka uusi mõtteid ja võimalikke suunamuutusi.