Kes see vanu aegu väga täpselt mäletab, aga kui mammi oma vanu kirjatükke sirvib, siis meenub talle küll, et meie arstiabi olukorrast räägiti palju ka eelmiste valimiste eel, ja otse loomulikult käis jutt selle ümber, kui halvasti kõik on.

Mammi ei saa öelda, et oleks arstiabi asjus mingi ekspert, sest muidugi pole ta sel teemal teadusartikleid avaldanud, aga patsient on ta oma elu jooksul olnud küll ja veel. Võib omasuguste hulgas isegi kiidelda, et on ühe harvaesineva kaasasündinud haiguse pärast veetnud haiglas kuid ja teda on elu jooksul neli korda opereeritud: esimest korda 1977 ja viimast korda 2016, kaks ülejäänud korda mahtusid enam-vähem regulaarselt sinna vahele. 2001. aastal öeldi talle, et elupäevi on tal jäänud aasta, võib-olla kolm, aga mitte üle viie. Aga siin ta nüüd on, ikka veel elus, ja enamgi veel, elu parimas vormis.