Some ja turism

Ainuüksi soome turistid toovad Eestile sisse rohkem kui põllumajandus, kirjutavad turismiasjatundjad Mikko Savikko ja Peep Ehasalu. Ometi põllumajandusministeerium on, aga turismiministeeriumi pole. Selle asemel, et lasta Soome turistidel pisitasa käest libiseda, peaksime võtma koos Soomega palgale ühise turismiministri.

Statistikaameti andmetel majutati jaanuaris-septembris võrreldes eelmise aastaga Eesti majutusasutustes kaheksa protsenti vähem soomlasi. Jaapanlasi on seevastu tohutult juurde tulnud – tervelt 20 protsenti! Protsentide taga on aga arvud: juurde on tulnud ainult 4578 jaapanlast, kaotanud oleme aga koguni 58 632 soomlasest turisti.