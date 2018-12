Mõnikord tähendab juba nimi kõike. Praeguseks on Sergei Magnitski nimest saanud ülemaailmne sümbol võitluses inimõiguste rikkumisega 21. sajandil. Tema ohver kajab koos kõigi teiste inimõiguste rikkujate ohvritega vastu igas maailma nurgas. Tema nime kandvaid seadusi on vastu võetud mitmel pool ja need tekitavad inimõiguste rikkujatele tõsiseid tagajärgi kogu maailmas.

Magnitski seadused, mis näevad ette inimõiguste rikkujatele viisakeelde ja vara külmutamist, on kujunenud iseloomulikuks meetodiks, millega võidelda üle maailma karistamatuse ja kleptokraatiaga. 21. sajandil rikutakse inimõigusi sageli rahalise tulu saamiseks. Nende välismaale kanditud raha ja reisimisvõimaluste piiramine on üks tõhusamaid viise näidata, et igal teol on tagajärjed. Ei saa jätta karistamata Myanmari kindraleid, kes jahivad rohingjasid, relvakaupmehi, kes rikuvad Lõuna-Sudaanile kehtestatud relvastusembargot, Kesk-Aafrika Vabariigi vägistajaid ega Saudi Araabia ajakirjaniku Khashoggi tapjaid.