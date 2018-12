Taandub see valikule 63-aastase Friedrich Merzi ja 56-aastase Annegret Kramp-Karrenbaueri vahel. Esimest toetab CDU grand old man, alati Merkeli varju jääma määratud Wolfgang Schäuble. Erinevalt Schäublest ei olnud Merzil varjujäämisegi võimalust, Merkel tõrjus ta CDU/CSU fraktsioonijuhi kohalt ja suurest poliitikast juba aastal 2002. Teine favoriit, tuntud AKK lühendi all, on Merkeli vaikne soosik, CDU praegune peasekretär.