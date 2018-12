Kui kodanik tunneb, et riik on ta ebaõiglaselt maha jätnud, võibki ta muutuda vägivaldseks, kirjutab poliitikavaatleja Agu Uudelepp.

Põnev on seostada asju, mis justkui ei oleks seotud. Näiteks ühiskonna mõtestamisel on sellest teinekord kasu, st pealtnäha eraldi seisvate nähtuste koos vaatamine võib pildi teravaks muuta. Nagu 3D-film: ilma prillideta hägune, nii et pea hakkab valutama, õigete prillidega terav ja ruumiline.

Viimased paar nädalat on avalikkuses käinud usin arutelu, mis on ühiskonnas läinud valesti, et ka eestlased on meeleavaldusel vägivaldseks muutunud. Kõigepealt tuleb faktid paika panna: eestlased loopisid politseinikke kividega juba kuraditosin aastat tagasi Lihulas. Ja pronksiöö ajal laamendas Tallinna tänavatel ka eestlasi. Ehk enda füüsilises väljaelamises ei ole midagi põhimõtteliselt uut.