Atacama kõrb Tšiilis. Pilt on illustratiivne. FOTO: SCANPIX

Euroopa Liidu juhitud globaalne kogukond on kuulutanud sõja kliimamuutuste vastu ning targa riigina peaks Eesti oma majandust eelolevaks pikaks heitluseks maksimaalselt mobiliseerima, kirjutab keskkonnaministeeriumi kantsleri nõunik Mart Raamat.

Iga päev muutub maailmas viljatuks kõrbeks kahe Tallinna linna suurune territoorium. See juhtub kliimamuutuste mõjul ja see on kurb reaalsus. Olukorras, kus maailma elanikkond kasvab ja energiatarbimine suureneb, on seda trendi ümber pöörata väga keeruline. Kuid siiski mitte võimatu.

Maailma tippteadlaste koostatud ÜRO kliimamuutuste paneeli (IPCC) hoiatav eriraport pakkus hiljuti rohkelt kõneainet. Selle alarmeeriv sõnum on, et inimkond peab tõsiselt vaeva nägema, vähendamaks kasvuhoonegaaside heidet võimalikult kiiresti ja drastiliselt. Dokument ütleb, et 2015. aastal Pariisi lepingus sätestatud eesmärk – hoida kliima soojenemist 1,5 kraadi juures – eeldab maksimaalset pingutust, pretsedenditut tehnoloogilist arengut ning tõsi, teataval määral ka ühiskonna korralduse muutmist.