Mihhail Lotman räägib vandenõuteooriate loogikast ja vandenõudiskursuse moodustumisest. Illustratsiooniks on illuminaatide fenomen. Täiesti marginaalne ja vähetähtis Baieri Kuurvürstkonnas tegutsenud salaühing, millel olid algul põhiliselt akadeemilised ja valgustuslikud eesmärgid, on saavutanud üleilmse kuulsuse kui kõige salajasem, kuritahtlikum ja võimsam jõud, mis osaleb kõikides maailma protsessides.

Semiootika osakonna teadur Mari-Liis Madisson räägib vandenõuteooriate «epideemiast» sotsiaalmeedias, tutvustades uurimusi, mis jõuavad järeldusele, et kuigi vandenõuteooriatega puututakse tänapäevases ekraanide vahendatud suhtluses varasemast rohkem kokku, ei ole nende inimeste hulk, kes ebameeldivate sündmuste põhjusena tõsimeeli vandenõusid näevad, märkimisväärselt kasvanud.

SA Academia Artium Liberalium ehk Vaba akadeemia on selle aasta algul asutatud ühendus, mis koondab eesti haritlasi: teadlasi, mõtlejaid, intellektuaale ja õppijaid. Akadeemia eesmärgiks on luua tingimused renessansitüüpi haritlasringi tekkimiseks ja kujunemiseks kooskõlas vabade kunstide kontseptsiooniga. Akadeemia asutajateks on Marju Lepajõe, Mihhail Lotman, Ülar Ploom, Hardo Pajula ja Maria-Kristiina Lotman.