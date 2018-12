Erkki Bahovski FOTO: Sander Ilvest

Lugu kuulatav Minu Meedia tellijatele

Prantsusmaa president Emmanuel Macron on sattunud silmitsi oma ametiaja suurimate protestidega, kui nn kollased vestid on asunud Prantsusmaa linnade tänavatel oma rahulolematust üles näitama. Pole ime, et mõni on rahutusi nimetanud juba kodusõjaks ja neid on võrreldud 1968. aasta üliõpilasrahutustega. Inimesed pole rahul, sest neile ei meeldinud uuest aastat tõusma pidanud diislikütuse maks – maksutõus tabab valusaimalt just madalaima sissetulekuga kodanikke.

Meilgi on olnud üleskutseid lõpetada rohelise lähenemise valguses põlevkivi kaevandamine. Sündmused Prantsusmaal peaksid sundima meid põlevkivi osas ettevaatusele – keegi Eestis ei tahaks ju, et Ida-Virumaal algaksid rahutused. Mõelgem ka Krimmi ja Donbassi peale. Praegune Vene agressioon Ukraina vastu on kantud ka lootusest, et Mariupoli ja Berdjanski merepääsuta jätmine suurendaks sealset rahulolematust ja keeraks inimesed Ukraina valitsuse vastu.