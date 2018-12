Kuula artiklit

Õpetajate Lehes 7. detsembril:

Maailm muutub!

Eesti riigipea tõdeb, et 21. sajandi alguses oleme samas kohas, kus kõik teised arenenud maailma koolisüsteemid: valmistanud ette optimaalsed õppekavad, aga jätnud märkamata olulised muutused, sest me lihtsalt ei saanud nende saabumist ette näha. «Nõnda õpetagem meie lastele, et mistahes tehnoloogiat nad suureks saades kasutama hakkavad, on oluline olla kaastundlik inimene, aus ühiskonnaliige,» paneb ta meile kõigile südamele. «Tuleb osata ennast väljendada, tagades sellega, et suudetakse iseenda ja oma sõprade eest seista, suhtudes samas lugupidavalt ka teistesse inimestesse. Need on asjad, mida oleme osanud ja oskame hästi ka tulevikus.»

Tunneli otsast paistab valgust

Teaduste akadeemia president Tarmo Soomere rõhutab, et vigane või puuduv teaduskirjanduse funktsionaalne lugemisoskus ei mahu kuidagi hea teaduse või teadlase määratlusse. Samuti leiab ta, et keel või isegi kakskeelne ülikool ei tohi olla hirmutav. Seda tuleb lihtsalt mõistlikult rakendada ja selle parimad küljed ära kasutada.

Raamatukülgedel tutvustab Priit Põhjala «Eesti lastekirjanduse kuldvara», mis koondab esseesid eesti lastekirjanduse klassikast. Raamatutest ja jutuvestmisest räägib Epp Petrone. Raamatusoovitusi jagavad pühade eel kirjastused.

Erinevalt jalgpallist ei pea koolis otsuseid kahe sekundiga langetama

Raasiku põhikooli uut direktorit Reelika Turi võib vabal ajal näha vilistamas ja vahel tuleb tal kollast kaartigi näidata. Reelika Turi on nimelt FIFA kvalifikatsiooniga jalgpallikohtunik – üks kahest Eesti naisest, kel õigus vilistada ka rahvusvahelisi mänge. «Juhi töö on igas valdkonnas natuke sarnane, vastutad kõige ja kõigi ees ja eest ning pead olema julge, et sellesse olukorda üldse sattuda. Väga harva on mul direktorina vaja langetada otsus näost punasena kahe sekundiga ning puudulike andmete baasil. See on suurim erinevus, kõik muu on aga sisuliselt sama.»

Tsenter ‒ edulugu hariduse ja ettevõtluse koostööst

Võrumaa kutsehariduskeskuse kompetentsikeskus Tsenter on suurepärane näide sellest, kuidas haridusasutus on piisava rahastuse toel ja leidlike inimeste eestvedamisel tõusnud piirkonna ettevõtluse ning koolituse sõlmpunktiks.

Õpetamissäde sütitab õpilasi aasta-aastalt järjest enam