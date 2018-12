Sellega, et vajame ühtset ja eestikeelset haridussüsteemi, on nõus nii lapsevanemad, teadlased kui sõnades ka poliitikud, ent paraku jäi riigikogus heast otsusest puudu täpselt üks hääl, kirjutab Yoko Alender (riigikogu liige, Reformierakond).

See on reform, mis tõesti võimaldab alustada suurt muutust, mis teeb Eesti tuleviku võrdsemaid võimalusi pakkuvaks, sidusamaks, paremaks. Kui see riigikogu koosseis ei jõua otsust kampaaniaõhustikust tingituna langetada, küsib Reformierakond valijatelt veel kord reformile toetust, sest oleme veendunud, et sidusana ja võrdseid võimalusi pakkudes on Eestil parem tulevik.