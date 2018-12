Meie riik on meie endi nägu ja kõigil on ööpäevas 24 tundi. Otsus, kuidas me seda aega kasutame ja millise ühiskonna oma lastele pärandame, sõltub meist endist, kirjutab siseministeeriumi kodanikuühiskonna nõunik, vähiravifondi Kingitud Elu vabatahtlik Kersti Ringmets.