Arendus tähendab maakeeli uute tehnoloogiate, uute toodete ja ärivõimaluste loomist. See loob majandusedu ja selle eelduseks on haridus ja teadus. Eestis räägitakse teadus- ja arendustegevustest igal sammul, aga selle sõnapaari teine osa on riigi poolt reaalse tähenduse ja tegevustega sisustamata. Praegu elavad Eesti maailmatasemel teadus ja Eesti ettevõtlus eraldi maailmades. Mida teha, et Eesti teadus ja Eesti majandus oleksid omavahel seotud? Mida teha, et Eesti tootearendus vallutaks maailma?