Meie ajalukku läheb Bush eeskätt sellega, et 1991. aasta suvel käis ta siis juba Ameerika Ühendriikide 41. presidendina Kiievis ning kutsus üles Nõukogude Liidu rahvaid impeeriumi jääma ja uut liidulepet alla kirjutama. Ameeriklased pelgasid ennekõike teadmatust, sest oli raske ennustada, mis saab pärast Nõukogude Liidu lagunemist. Olid ju Venemaal, Ukrainas ja Kasahstanis tuumarelvad ning ka teiste liiduvabariikide territooriumitel rasket relvastust lademetes. Nii et iseenesest võib Bushi ja ameeriklaste käitumist mõista. Bushi poliitika Nõukogude Liidu suhtes jäi ettevaatlikuks kuni lõpuni. Ta üritas sõbrustada korraga nii Venemaa presidendi Boriss Jeltsiniga kui ka Nõukogude Liidu esimese ja viimase presidendi Mihhail Gorbatšoviga, kes 1991. aastal võimu pärast võitlesid.

Bushi välispoliitika seevastu oli edukas, kuna ta tegi selles panuse Ameerika sõjalisele võimsusele. Ja see on ainuõige, sest kõiksugu Putinid, Madurod, Iraanid ja islamiriigid on tänapäeval lääne nõrkuse tagajärg. Lääne tsivilisatsiooni fundamentaalne probleem on loobumine jõukasutusest välispoliitikas ja rahvusvahelistes suhetes. Varem üritasid mahajäänud autoritaarsed režiimid end ikka korrastada lääne eeskujul, sest muidu oleks neid paratamatult tabanud lüüasaamine. Võtke kas või näiteks Atatürk ja Türgi. Kuid jõust loobumine välispoliitikas on teinud läänest ja läänelikust eluviisist Erdoğanide ja Putinite pilkealuse, mida igaüks võib näpuga torkida ja mille üle naerda.