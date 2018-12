Uurijad mõrvapaigal. Foto on illustratiivne.

Maffia palgamõrtsukas Angelo Buttaro langes ise gangsterite sündikaadi ohvriks. Kõrilõikajad konkureerivast klannist tungisid tähelepanu äratamata Sitsiilias Sürakuusa linnas läbi akna haiglasse, kus Buttaro oli neurokirurgilisel ravil, ja tulistasid teda lähedase maa pealt püstolist. Politsei sõnade järgi toimus see nii kiiresti, et Buttaro ei jõudnud välja tõmmata tulirelva, mida ta igaks juhuks padja all hoidis. Mõrtsukatel õnnestus kaduda.