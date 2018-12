Kui me ei tee suuri ja põhimõttelisi otsuseid hariduse valdkonnas järgmises valitsuses, siis me rahvana pikas plaanis ei kesta, kirjutab Eesti 200 juht Kristina Kallas.

Juba aastaid on selge, et kuigi keskmiselt on Eesti haridus väga heal tasemel, siis koolivõrgu siseselt on erinevused väga suured. Seda näitasid nii eelmisel nädalal avalikustatud riigieksamite tulemused kui ka täna avalikuks tulnud eesti- ja venekeelsete koolide erinevus PISA andmete põhjal. Hea haridus ei sõltu ainult haridusministeeriumi loodud õppekavadest, vaid iga õpetaja võimekusest õpilastes uudishimu tekitada ja neile teadmisi edasi anda. Ometigi on õpetaja ameti populaarsus ja ka õpetajate palgad olnud järjepanu need teemad, mille suhtes avaldavad valitsused küll muret, kuid pole astutud reaalseid samme, mis olukorda kardinaalselt muudaks.