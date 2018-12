Karistamatuse tunne julgustab uutele kuritegudele. Pole siis ime, et nõnda palju vägistamisi toime pannakse. Isegi kui jääd vahele, pole süüdimõistmine iseenesest mõistetav. Kohtus on vaja ju vettpidavaid tõendeid, ja see, mida seksuaalkuritegude puhul siiani piisavalt usutavaks tõendiks on peetud, on kahjuks ainult soosinud kurjategijat. Juhtudel, kui teda süüst täielikult vabastada pole olnud võimalik, on karistused olnud liiga leebed.