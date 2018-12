Eestis e-riigis on võrreldes muu maailmaga asjad väga hästi. Viimase kümne aasta jooksul on meie tiiger küll kergelt uinunud, aga tegemist on endiselt tiigriga. On aga fakt, et muu maailm tuleb meile suurte sammudega järele. Meile võib täna tunduda, et kõik on hästi, aga kui me loorberitele puhkama jääme, siis järgmise kümne aastaga võib tiigrist jänes saada.