See ei ole artikkel EKRE poliitika vaid tapmisele kihutamise vastu

EKRE pikett riigikogu ees. FOTO: Tairo Lutter

Kuula artiklit

Minu valulävi on ületatud. Ma kirjutan seda artiklit kui avalikku teadet kuriteost ja palun seda sellisena ka käsitada, kirjutab ajakirjanik Aivar Pau.

Jah, minu hinnangul pandi möödunud nädala esmaspäeval Tallinnas riigikogu esisel platsil toime vähemalt kolm kuritegu ja ma imestan, miks neist on reageeritud vaid kõige tühisemale ja igapäevasemale – provotseerijalt rööviti vägivalda kasutades päikeseprillid ja anti jalaga tagumikku.

Palju tõsisem, ohtlikum ja õõvastavam juhtus mõnikümmend minutit hiljem sealsamas. Siis leidis aset midagi, mis magati muu tsirkuse kõrval lihtsalt maha, aga mis muudab ühe demokraatlikul teel parlamenti pääsenud partei pigem möödunud sajandusse kõlbavaks kuritegelikuks organisatsiooniks.

Ma räägin äriühingust nimega EKRE ja selle juhtide kihutustööst tappa. Tappa oma poliitilisi oponente, tappa oma kaasmaalasi, oma riigijuhte. Haliseda avalikkus ees vaikiva ajastu ohust ja nimetada samal ajal kõiki teisitiarvajaid reeturiteks ning nimetada nende väljateenitud palgaks surma, täpsemalt poomise läbi.

«Ja me teame, mida alati reeturitega on tehtud!» Nii lõpetas oma kõne riigikogu eest äriühingu MTÜ Eesti Konservatiivne Rahvaerakond juhatuse liige Henn Põlluaas vaid veidi pärast seda, kui tema jüngrid europarlamendi saadiku kallal vägivallatsenud olid. Nooremad võib olla ei teagi seda stseeni kultusfilmist «Viimne reliikvia», neile olgu välja toodud veidi pikem väljavõte filmist:

Pealik: Siis küsin ma teilt, miks ei näe me Ivo Schenkenbergi mehi, meie vendi, meie hulgas? Klooster on nad ära meelitanud ja äraandmise teele ahvatlenud! Mis on äraandja palk?

Mässajad: Surm!

Meil on seega äriühing, meil on selle juhtorgani liige ja viimase teadlik kihutus tappa poliitilisi oponente. Juriidiline isik ehk erakond on aga seaduse ees täpselt sama moodi vastutav, kui seda on esindanud juhtivtöötaja või liige.

Meil on seega äriühing, meil on selle juhtorgani liige ja viimase teadlik kihutus tappa poliitilisi oponente.

Meil on kuriteokoosseis, sellest osavõtja ehk kihutaja ja õnneks veel mitte reaalseid tagajärgi ja täideviijaid. Aga peame me selle tõesti ära ootama?! Kas mustanahaliste peksmine Tartus, otsene vägivald Toompeal kogu Eesti rahva silme ees pole veel piisavad ohumärgid?

Kas pole ohu märk ka see, et sealsamas Toompeal oli püsti tõmmatud reeturite võllapuu ja selle kõrval lehvitati plakatit presidendi fotoga? Kas ka see polnud kihutustöö mõrvamisele?

Minu valulävi sai ületatud juba nädal tagasi. Täna küsin ma, mis veel peaks juhtuma, et piir saaks ületatud prokuratuuris, riigikogu turvameeskonnas, valijais, avalikkuses?

Selles kontekstis pole absoluutselt oluline, millist maailmavaadet keegi esindab, mida nad arvavad pagulastest ja tulumaksust või on nad elus kibestunud vanamehed või edumeelsed noored. Pole oluline, oled sa ekrelane või sots. Oluline on kutse vägivallale selle jõhkraimas vormis.

Eesti Ekspressi peatoimetaja Erik Moora nimetas pühapäeva «Aktuaalsed kaameras» võllapuud riigikogu ees vaid murettekitavaks ja hirmutavaks. Selline lähenemine on nõrk ja igav nagu PR-poliitik Janek Mäggi pressiteated. Mina nimetaks juhtunut lubamatuks ja kohest reageeringut nõudvaks kuritööks. EKRE-l tuleb valida, kas tegutseda ka ise otsustavalt ja kuritööle õhutajad pardalt heita, või saamagi külge kuritegeliku organisatsiooni tiitli.

EKRE meeleavaldus riigikogu ees. FOTO: TAIRO LUTTER / EESTI MEEDIA/SCANPIX

Ahjaa, vaenu õhutamine juriidilise isiku poolt on karistusseadustikus ka täiesti olemas. Pole vist vaja märkida, kui palju oli seda sel Toompea miitingul või ka sellele järgneval riigikogu istungil, kus erakonna esimees kutsus üles just Aafrikast pärit spetsialiste Eestisse mitte lubama. Kuulge, see ei ole enam sõnavabadus. Vaba sõna võib olla ka kuritegu ja sõnaga toime pandud süütegusid käsitleb pea kolmandik karistusseadustikust.