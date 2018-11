Esmaspäeva hommik Toompea lossi ees. Rahvuskonservatiivide juht Mart Helme (69) on kutsunud rahva piketile, paljudele üllatuseks on kohal ka sotsid ja mikrofoni haarab üks nende tulevastest esinumbritest Indrek Tarand. Tema avaldust saadavad meeleavaldajate roppused ja sõim, eurosaadik tõugatakse jõuga lavalt maha rahva sekka. Tarandi tagumikku tabab kaks jalahoopi, videokaadrid lennutavad vaatepildi Brüsselini välja.

Eesti on jõudnud rusikapoliitikasse, teatab valitsus. Kahetsuse asemel kõlavad aga EKRE ninameeste õigustused ning vabandust nõutakse Tarandilt.

Korrakaitseseaduski ütleb, et avalikul koosolekul on keelatud vihkamise ja vägivalla õhutamine, korraldaja peab tagama koosoleku rahumeelse pidamise ja osalejate ohutuse. Kui asi üle käte läheb, on heaks tavaks juhtunu eest vastutajatel anda ühiskonnale selge sõnum: nii ei käituta.