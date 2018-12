ÜRO lipp. FOTO: SCANPIX

Funktsionaalse lugemisoskuse allakäik on tuntud tõsiasi. Kui enam ei saada aru ei pikemate ega lühemate tekstide kujunditest, allhoovustest, vihjetest, sümboolikast, irooniast, pilkest ja muust, mida romaan, essee, kolumn, otsus, muinasjutt või protokoll lisaks nimi-, omadus-, tegu-, side-, liit-, arv- ja muudele sõnadele sisaldab, siis tähendab see, et ei saada mitte millestki aru, ehkki läbi loetud on.

Häire võib ulatuda sinnamaani, et ei märgata kirjavahemärke või ei teata nende tähendust. Sellele mängib ka üks anekdoot kunagisest tuumariigi Nõukogude Liidu juhist Leonid Brežnevist, kes liiati oli ka väga pudikeelne. Ta olevat alustanud üht oma tähtsat kõnet suurele saalitäiele Nõukogude Liidu tippkommunistidele just nii nagu mina seda artiklit, selle asemel et märgata koma ja öelda: «Seltsimehed, kogu maailma imperialistid...» jne.