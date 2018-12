Advent koosneb teatavasti neljast pühapäevast enne esimest jõulupüha ja advendiaega tähistatakse kristlikus maailmas traditsiooniliselt igal pühapäeval ühe küünla süütamisega. Kristlastele on advendiaeg oluline, et valmistuda jõuludeks ning pidada meeles jõulude tõelist tähendust. See on aeg, mil otsitakse Jumala ligioleku valgust, jõuluvalgust.

Pealinna Raekoja plats on nüüd varakult enne advendiaega täitunud müügikioskite ja söögikohtadega, mis pakuvad jõuluhõrgutisi ja kõikvõimalikku jõulukaupa. Tullakse kauplema ka naabrite juurest ja ostlejaid jätkub platsile laiast maailmast. On valgussäras ja ehitud uhke jõulupuu ning suur lava, kus igaüks võib üles astuda. Vaid jõuluvana majja salme lugema lapsed veel ei saa, tuleb jõuluaeg ära oodata. Nii kipub jõulude tegelik tähendus üha enam teisejärguliseks taanduma. Meenutan, et veel 25 aastat tagasi oli aga pilt vanalinnas teistsugune. Tühjal platsil seisis tagasihoidlikult ehitud kuusk, mille juures said inimesed mõelda jõuludele. Ei olnud mingit jõuluturgu ega suurt melu. Vaid nädal enne jõule said hoo sisse pidustused vanalinnas. On ju toomapäeva alles jõulude alguseks peetud. Kodus süüdati küünlaid akendel, avati jõuluootuses hommikul advendikalendri aknakesi, küpsetati piparkooke, kirjutati kirju jõuluvanale ja uuriti aknalauale jäetud sussikesi, mida päkapikud käisid salamahti täitmas.