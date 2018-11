Himu odava välistööjõu ja võõrkeelse kõrgharidusruumi järele on justkui meie peade kohal surmahoobi andmiseks õiget hetke ootav kaksikkirves. Mõlemad on ühtviisi kahjulikud nii meie majandusele kui ka kultuurile pikemas perspektiivis ning lähtuvad ka ühesugustest ideoloogiatest, mille järgi on kiire hetkekasumi nimel lubatud ohverdada meie tulevik nii majanduslikus kui ka kultuurilises plaanis.