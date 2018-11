Ligi 12 aastat tagasi, 2007. aasta esimestel kuudel, vahetult enne märtsivalimisi, pingutas ettevõtja Urmas Sõõrumaa riigikogus selle nimel, et elektrituruseadusse kirjutatud rohelise elektri toetusnumbrid kasvaksid. Sõõrumaal mõlkus meeles taastuvenergiaäri Tallinna külje all Väos. Pahatahtlikud inimesed ütlevad, et Sõõrumaa sai äriidee Eesti Energia nõukogu koosolekult. Toonane Eesti Energia juht Sandor Liive on rääkinud, et Sõõrumaa pidurdas riigifirma taastuvenergiainvesteeringuid, et endale ruumi teha. Oli see nii või mitte, aga igatahes enne 2007. aasta märtsivalimisi kinnitas riigikogu uue seaduse, milles riiklik toetus oli pankadele kõlblik, et rahastada Väo koostootmisjaama ehitust.