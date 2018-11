Kui naeruväärselt väike osa valijatest usaldab erakondi, siis ei ole poliitikutel võimalik väga tihti ja valjusti öelda, et las me teeme otsuseid ja ärge te, lihtrahvas, liiga palju häält püüdke teha.

Võiks pikalt arutleda selle üle, kui palju peaksid riigi välispoliitilised otsused, eriti veel valimiskampaania ajal, sõltuma avaliku arvamuse hetkeseisust. Ei ole aga mõeldav, et valitsus viib pikemas perspektiivis riiki suunas, millega valijate enamus nõus ei ole. Ei pea tellima arvamusküsitlusi tunnetamaks, et praeguseks ei ole Eesti valijate hulgas üksmeelt selle globaalse rändega seotud ning poliitiliselt kohustava deklaratsiooni toetamise suhtes. Kas see on info puudumise küsimus või mitte, on teine teema.