Sõiduki juhtimine. FOTO: Arvo Meeks / Valgamaalane

Venekeelse Postimehe toimetuse poole pöördus anonüümseks jääda sooviv lugeja, kes leiab, et juhtimisõiguse taotlemise süsteem on läbinisti mäda ja seda tuleb muuta, sest muidu ootab meid ees aina rohkem avariisid selliste juhtide tõttu, kes on juhiloa lihtsalt ostnud ja kel pole vähimatki aimu, mille poolest tõeline autojuht erineb äbarjuhist.

Jäi silma artikkel altkäemaksuvõtjatest autoregistrikeskuse (ARK) eksamineerijate seas. Mina oskan selle kohta öelda järgmist: see probleem tekkis nähtavasti juba hetkel, mil üldse hakati juhilube välja andma. Et eksamineerijad võtavad pistist, on täiesti avalik saladus. Küllap on kõigil mõni sõber või tuttav, kes on saanud juhiloa altkäemaksu eest, või vähemalt teab kedagi, kes nii on saanud.