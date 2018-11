Esimesed jõulukaunistused hakkasid ilmuma juba oktoobris (või äkki varemgi veel, aga ma lihtsalt ei osanud neid tähele panna?). Must reede on läbi, nii et jõulu(kauba)hooaeg on ametlikult avatud. Pärast igalt poolt peale pressivat refrääni «must reede, must reede, must reede...» mõjus valge esmaspäev kuidagi rahustavalt ja lootustandvalt. Äkki need jõulud tulevad sel aastal teisiti? Ega ei tule ikka küll, kirjutab kolumnist Els Heinsalu.

See tähendab, et lapsevanemad ostavad kingitused, poetavad need jõuluvana kingikotti ja siis jõuluvana jagab need lahkelt lastele välja, on nii hea ja tore vana... Ja no loomulikult ei tee ta seda etendust tasuta ja ükski issi või onu seda ka nii öelda hobi korras ei tee, sest äkki ikka nii hästi ei oska ja äkki kusagilt tuleb välja, kelle issi või onu see oli. Tänapäeva maailma üheks motoks on ikkagi professionaalsus!