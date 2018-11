Kirjanik Emmanuel J. Sieyès küsis Prantsuse revolutsiooni eel: kes on kolmas seisus? Sieyès' vaimus küsin mina omakorda: kes on asendusteenistuja Eesti ühiskonnas siiani olnud? Kas argpüks, kes pelgab sõjaväge, või usuhull, kelle vaated on liialt idealistlikud ja mida keegi ei jaga?