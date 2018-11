Suurt tähelepanu pälvinud uudise teatas eile Eesti suurima kaugkütteettevõtte Utilitas Grupp suuromanik Kristjan Rahu. Nimelt kavatsetakse firma osalisest (85 protsenti) müügist teenitud rahast, mis on 320 miljonit eurot, anda igale kontserni töötajale 30 000 eurot puhtalt kätte. Ja keegi ei kohusta selleks! Kokku läheb 263 inimesest koosneva personali lahke preemiaga ülekülvamine koos maksudega «maksma» 13 miljonit eurot. Ilmselt on paljudel olnud mõttes küsimus, kas tõesti ollakse meil nii lahked, ja veel tööandjate seas. Nüüd võib veendunult öelda: jah, ollakse.

Väärib mainimist, et säherdust sammu ei astu Rahu teps mitte esimest korda. Neli aastat tagasi tegi ta teatavaks, et annab talle kuuluvast kontsernist 12,5-protsendilise osaluse äri juhtkonnale. «Nad on nii kaastöölised kui ka sõbrad ja kõik need aastad mu kõrval olnud. Kuidas sa ikka inimesi motiveerid? Kõrged palgad ei ole võib-olla alati see, tahaks tekitada ka omanikutunnet,» selgitas ta toona oma otsust Äripäevale.