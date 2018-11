Teatud asjaolud võivad teha kurjategijatele naiste ründamise lihtsamaks, aga need ei põhjusta vägivalda. Vägivald saab alguse sellest, et keegi otsustab, et tal on õigus kellegi teise elu ja keha üle otsustada, ta ei näe teises inimest, vaid objekti, mida võib kasutada oma soovide rahuldamiseks. Kuriteos jääb alati ainuisikuliseks vastutajaks teo toimepanija. See peaks kajastuma ka ühiskonna hoiakutes.