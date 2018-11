Eerik-Niiles Kross FOTO: Tairo Lutter

Krimmi annekteerimisel üritas Kreml oma tegevust vähemalt maskeerida, nüüd on agressioon aga häbenematu ja avalik, kirjutab Eerik-Niiles Kross (Reformierakond).

Vene sõjalaevad ründasid 25. novembril Mustal merel Kertši väina lähistel Aasovi merre ja sealt edasi Ukraina Mariupoli sadamasse suunduvaid Ukraina mereväe aluseid. Avati tuli laevameeskondade pihta, haavates kuut meremeest, kolm laeva hõivati. Tänaseks on sõjavangidest madrused Krimmis Vene kohtu all, Moskva keeldub neid Ukrainale välja andmast ja president Putin keeldub president Porošenkoga telefonikõnesid pidamast. Operatsioonis osalesid ka vähemalt neli Vene sõjaväekopterit ja eriüksuslased.

Viimastel päevadel on mitmes lääne väljaandes ja isegi Postimehes kõlanud jutt, nagu oleks toimuv «kasulik mõlemale poolele», räägitakse isegi seda, et tegu oli «Ukraina provokatsiooniga». Viimast räägib muidugi eelkõige Moskva. Kuid läänes Ukraina valitsuse ja presidendi suhtes viimastel aastatel vaikselt maad võttev umbusk on loonud Moskva spinmeister’itele kahjuks viljaka pinnase taolise ogaruse levitamiseks.

Muide, üks USA kuuenda laevastiku alus saaks üksi hakkama terve venelaste Musta mere laevastikuga. Kui lääs tahab kestvat rahu, on nüüd õige aeg seda Moskvale meenutada.

Umbusk Porošenko vastu tuleneb küll hoopis muist põhjustest, eeskätt ebaedust korruptsiooni ohjeldamisel, teiseks õigussüsteemi reformide aeglusest või koguni nende pidurdamisest.

Need on siiski kaks täiesti erinevat ja ka eri mõõtkava probleemi. Ka Eesti välispoliitika on olnud juba mõnda aega dilemma ees, kui palju me saame toetada ja oma niigi hapravõitu krediiti kulutada Ukraina huvide eest seismisel Vene agressiooni vastu, samal ajal kui Ukraina valitsus ei suuda riiki reformida ja näidata, et tõepoolest soovib muutuda läänelikuks õigusriigiks.

Seda dilemmat ei ole tegelikult olemas. Vene surve ees taandumise ja Ukraina hülgamise põhjendusena oleks aeglastele reformidele viitamine lihtsalt ettekääne. Teha tuleb mõlemat. Vankumatult seista Ukraina kõrval Vene agressiooni vastu, toetada sanktsioonide jätkumist, selgitada rahvusvahelise õiguse olulisust, teha kõik, mis võimalik, et Krimmi annekteerimist ei tunnustataks ning samas ausalt ukrainlastele selgitada, miks on riigi reformimine üks nende julgeolekugarantii.

Ka avalikest allikatest on selge, et Venemaa on Kertši operatsiooniks valmistunud juba mõnda aega. Mariupoli ei suudetud sõjaliselt vallutada, seejärel algas majanduslik kägistamine. Ainsa pilguga maakaardile saab selgeks, et maismaaühendus Vene territooriumilt Krimmi on Venemaa praegustes strateegilistes huvides. Maismaaühenduse puudumise tõttu alustas Putin rahvusvahelist õigust rikkudes Kertši silla ehitamist. Sild, mis on peaaegu valmis, ehitati nii madal, et suuremad laevad enam Mariupoli ei pääse. Sellega vähendati Mariupoli sadama käivet 30 protsenti. Sealtkaudu käib suurel määral veel Ukraina kontrolli all oleva Ida-Ukraina tööstusettevõtete eksport ja linna varustamine.

Kertši väina sulgemist ja sisuliselt Vene kontrolli alla olevaks sisemereks muutmist alustasid venelased mitu aastat tagasi. Viimastel kuudel on sageli takistatud sõjalaevadega kaubalaevaliiklust, peletatud muude riikide riske kartvaid aluseid, sooritatud ähvardavaid manöövreid, toodud lisavägesid Ukraina piiri taha Mariupoli lähistel jne. Sisuliselt on järk-järgult üles ehitatud mereblokaad ja valmistatud ette okupeeritavate alade laiendamist seekord siis merealade näol.

Samal ajal on Venemaa, nagu alati, oodanud, analüüsinud ja kompinud lääne reaktsioone. Need on olnud häbiväärselt tagasihoidlikud. Kertši silda lasti ehitada, kuigi kõigile on selge, mida see tähendab, Aasovi merd lasti järk-järgult sulgeda, suurt midagi pole juhtunud.

Äsjane avalik rünnak Ukraina laevade vastu on sõja uus tase, sest Venemaa teeb seda täiesti avalikult. Jah, suhteliselt abitult, proovides Ukrainat süüdi valetada, ent avalikult Vene regulaarväge kasutades, ametlikes uudistes kajastatult, ilma igasuguse katseta toimuvat varjata. Ilmselgelt arvestas Kreml, et keegi teda korrale kutsuma ei hakka ja nördimusavaldustest enamat läänest ei tule. Washington on pigem ettevaatlik, Euroopa on nõrk ja Porošenko valitsuses ollakse pettunud.

Nüüd on saabunud uudised, et NATO, Euroopa Liidu ja ÜRO üleskutsetele olukord kiiresti de-eskaleerida vastas Venemaa rannakaitserakettide saatmisega Kertši väina äärde. Sõnum on selge: me võime põhja lasta iga laeva, kes ilma meie loata siin seilata kavatseb.

Läänel on täna tegelikult kaks valikut. Kas teha veel avaldusi ja võib-olla pisut laiendada sanktsioone või teha midagi Venemaa ohjeldamiseks. Esimesel juhul langeb veel üks Ukraina ala Venemaa kontrolli alla ning samuti muutub Mariupoli hoidmine äärmiselt keeruliseks. Lühidalt, Venemaa agressiivne välispoliitika ja jõuvõtted tooks Putinile taas edu, nõrgendaks lääne reputatsiooni ja suurendaks veelgi ebakindlust kõigis Venemaa naabrites. Rahvusvahelise õiguse ja lepingutele tugineva maailmakorralduse lagunemine jätkuks.