Siit jõuangi leebuskõne järgmise olulise jooneni: kui see tähendab valmisolekut eeldada, et vaidluses osalejad võivad eksida, tähendab see ühtlasi valmisolekut eeldada, et vaidluses osalejatel võib olla õigus, vähemalt mingis osas, mingi piirini. See avaks võimaluse, et ma ei pea ennast oma vastasest täielikult eristama, vaid saan ta kaasata, sest tal võib igal hetkel olla mulle midagi olulist öelda. Rääkimata sellest, et tõde kipub jääma inimeste vahele, olgugi et on küllalt inimesi, kes sooviksid hoida tõde muutumatuna enda sees.