Pahupidi pööratud kasukas ja kolm numbrit suuremad kalossid, ning ingliskeelne tõlge The chocolate also incorporates caramelized almond pieces that give it that little extra excitement (eestikeelne algtekst Šokolaadile annavad põneva lisanüansi karamellised mandlitükid). Mis neid ühendab?