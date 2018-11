«Rahvas oskab vahet teha, mis teenib riigi püsimist, mis teenib parteipoliitilist punktikogumist. /.../ Riiki ei saa mängida. Riiki kas võetakse tõsiselt, või ta kaob olematusse. Eesti ajalooline mälu aitab meil vahet teha vahendite ja eesmärkide vahel.» Need president Lennart Meri sõnad aastast 1996 kõlasid 22 aastat hiljem taas Toompeal, kus vahendeid ja eesmärke on suutnud eristada üksikud poliitikud, kuid tervikuna mitte ükski parlamendierakond.

ÜRO ränderaamistiku või rändekompakti (nagu rahvusvahelise õiguse asjatundja, akadeemik Lauri Mälksoo on soovitanud) ümber toimuv on õõnestanud Eesti poliitilise kultuuri paljudes aspektides niigi õhukest kihti. See on vastutustundetu, sest oleme selle iseseisvuse aastatel raske tööga ehitanud. Midagi lõhkuda on alati lihtsam kui midagi ehitada.