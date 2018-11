Leningradi sõjaväeringkonna staap teatab, et pühapäeval, 26. novembril kl. 15.45 avati Soome territooriumilt ootamata suurtükituli Nõukogude Liidu väeosadele, kes asuvad 1 km loode pool Mainilast. Soomlased tulistasid 7 suurtükipauku. 3 punaarmee sõdurit ja üks allohvitser said surma, kuna haavata said 7 punaarmee sõdurit, 1 allohvitser ja 1 alamleitnant.

Helsingist teatatakse: Nagu ametlikult teatatakse, on Soome ametivõimud uurinud agentuur TASS-i poolt levitatud sõnumit kirjeldatud vahejuhtumi asjas ja on konstateerinud, et mingisugust tulistamist Soome poolelt ei ole olnud. Küll on aga piiri taga asuvad Nõukogude Liidu väeosad nimetatud ajal teinud omal poolel õppelaskmisi granaadiheitjatega. 27.11.1939