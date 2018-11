Liikumine Eesti 200 teatas erakonna moodustamisest. poliitiline liikumine Eesti 200 jätkab erakonnana. Pildil Liikumise eestvedaja Kristina Kallas(valges särgis) Members of the Estonia 200 political movement are to decide to move forward with establishing themselves as a new political party. Foto: Erik Prozes, Eesti Meedia

FOTO: ERIK PROZES / EESTI MEEDIA/SCANPIX BALTICS