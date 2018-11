Eestis võib jääda mulje, et kõik viimastel aastatel Euroopasse saabunud immigrandid on laisad (osa võib seda ka olla), sest suur osa neist pole tööd leidnud ja elab sotsiaaltoetuste peal. Kui aga kohalikke lehti lugeda ja uurida tööportaalides oma kogemusi jagavate välismaalaste lugusid, selgub, et ega keegi neid eriti tööle ei tahagi, kirjutab kolumnist Kaire Uusen.

Kui Euroopa Liidu riikide kodanikud leiavad Euroopa rikastes riikides töö kergemini, vähemalt lihttöö, siis on üks omapärane nähtus, millest Eestis vähe räägitakse, aga mis mujal Euroopa riikides on üsna levinud.

Nimelt ei võeta kaugetest riikidest tulijaid sugugi kergesti tööle, kui ei ole tegemist nn rikaste riikide USA, Austraalia, Kanada jne kodanikega. Eestis võib jääda mulje, et kõik viimastel aastatel Euroopasse saabunud immigrandid on laisad (osa võib seda ka olla), sest suur osa neist pole tööd leidnud ja elab sotsiaaltoetuste peal. Kui aga kohalikke lehti lugeda ja uurida tööportaalides oma kogemusi jagavate välismaalaste lugusid, selgub, et ega keegi neid eriti tööle ei tahagi. On neid, kes ütlevad, et eurooplased on lahked vaid seni, kuni sa oled töötu, n-ö abivajaja, kui aga tahad tööle, siis suhtumine muutub ja mitte heas suunas. Euroopa tahakski justkui anda kaugelt tulijatele ainult abi, mitte lubada neid tööturule, oma marjamaale.