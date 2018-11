Niisiis, Jüri Ratase valitsuse raamistikust on neljateistkümnest ministrist üheksa läinud rändama. Tõsi, viimane rändaja, siseminister Andres Anvelt läks küll tervislikel põhjustel, kuid ega parteijuht Jevgeni Ossinovski Anvelti tervise säästmisse just ülearu palju ei panustanud, pigem ikka vastupidi.

Ossinovskist on saanud elukutseline valitsusekukutaja. Mäletame, kui ta haudus​ koos Margus Tsahknaga kaks aastat tagasi plaani kukutada Taavi Rõivase reformierakondlik valitsus. Hämmastab ikkagi sotside lühinägelikkus – astutakse üks samm (ämbrisse) ega kujutata ette, mida järgmised kaks sammu kaasa toovad. Mil moel oleks küll Urmas Reinsalu asendamine valitsuses viinud rändeleppe heakskiitmiseni samas valitsuses? Või mil moel aitab rändeleppe avalduse menetlemine riigikogus viia samale tulemusele sama valitsusega? Isegi nii kogenud sots nagu Marju Lauristin lausus ERRi usutluses naiivselt, et viimase sammuga on kriis lahendatud.