Postimehe toimetus toetab seega seisukohta, mida reedese Postimehe arvamusküljel väljendas akadeemik Lauri Mälksoo: «Jään oma debati alguses väljendatud seisukoha juurde, et rändekompakt pole kõige õnnestunum dokument. Siiski saab Eesti sellega oma muid olulisi geopoliitilisi huve arvestades liituda, lisades sinna valitsuse või parlamendi selge seisukohavõtu, et juriidilisi kohustusi (näiteks võimalust seda dokumenti riigisisestes kohtutes argumendina kasutada) rändekompakti heakskiitmisega Eestile ei kaasne.» («Rändekompakt ja rahvuslikud huvid», PM 23.11)

Igati mõistlik oleks järgida juba riigikogu avalduses akadeemik Mälksoo ettepanekut nimetada sedasorti ÜRO dokumente edaspidi ka eesti keeles nii, nagu on nende nimi koostamise (st inglise) keeles – kompaktideks. Jätame toreda sõna «raamistik» nendeks puhkudeks, kus me ise ka ja seejuures kõik ühtmoodi aru saame, kuidas nimetus ja dokumendi olemus kokku lähevad.

Reformierakond on esitanud paranduse, mille järgi riigikogu peab vajalikuks, et otsuse rändekompaktiga liitumise asjus langetaks valitsus. Sotsiaaldemokraadid on sellele vastukaaluks lisanud lause, mis ei nõua täiendavat valitsuse otsust: «Riigikogu on veendunud, et Vabariigi Valitsus korraldab välissuhtlemisseaduse § 8 lg 1 p 12 alusel riigikogu antud suuniste täitmise.» Kuna Jüri Ratase juhitav valitsus ei ole (vähemalt selles asjas) otsustusvõimeline, sõltub neist kahest vastandlikust ettepanekust ilmselt ka homse hääletuse tegelik tulemus.