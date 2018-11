George (see ei ole tema õige nimi) on 24-aastane üksik mees. Viimasel neljal aastal on ta aidanud kolmel paaril rasestuda. Esimesel paaril on kaks poega. Teisel paaril on tütar. Kolmas paar sai just äsja teada, et neid ootab ees laps. Minu uuringus osalenud George sõnab: «Ma avaldan nende inimeste elule tohutut mõju. Miks siis mitte edaspidigi inimesi abistada?»