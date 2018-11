Lennuk maandumisrajale lähenemas. Foto on illustratiivne. FOTO: avto.goodfon

Keset suve ilmus eestikeelsesse võrku huvitav sõnum ühelt posti- ja logistikaettevõttelt. Teatati, et ettevõte, uskudes viimase miili automatiseeritud lahendustesse, hakkab piloteerima pakikappe, et neid testida. Pakikappide piloodi eesmärk, öeldi veel, on saada tagasisidet klientide valmiduse kohta teenust kasutada. «Oot-oot,» küsib klient, «mis viimane miil, mis piloteerimine? Kas eesti keeles ei saaks öelda?»

aab küll, on sellegi kohta näide tuua. Varasügisel leidsin postkastist statistikaameti meili. Oli palve osaleda sotsiaalset olukorda käsitlevas uuringus, oli lühidalt räägitud uuringu olemusest ja lisatud, et jutt käib suurema uuringu ettevalmistavast etapist ehk prooviuuringust. Näete, ei mingit salapärast pilooti ega piloteerimist, vaid lihtne ja selge prooviuuring.

Kes oma elus juba pisutki jõudnud võõrsõnu õppida, teab, et piloot on õhusõiduki juht ja piloteerimine on see, mida piloot teeb. Selles tähenduses oleme need sõnad endale laenanud ja sellest võiks meile tegelikult ka piisata. Inglise keeles on sama sõnatüve sisu laiem: tegusõna to pilot võib tähendada ka katsetamist, proovimist, omadussõna pilot on miski katseks või prooviks tehtav, nimisõna pilot on ka näiteks sarja avaosa, täpsemini film või saade, mille pealt vaadatakse, kas sellel põhinev sari võiks olla menukas.

Need tähendused on sellised, mille puhul mehaaniline vastendamine kohe kuidagi ei sobi. Väärt õpetuse, kuidas mitmesuguseid pilot-algulisi sõnaühendeid eesti keelde ümber panna, on andnud 2014. aastal ilmunud hariduse ja kasvatuse sõnaraamat. Sealt leiame, et pilot school on olenevalt sisust katsekool või näidiskool, pilot examination on proovieksam, pilot study või pilot project on prooviuuring, pilot test on eeltest. Pilot project ehk prooviuuring on piloot-sõnadest ka see, mille kohta keelenõuandjailt on aastate vältel enim abi küsitud.

Kõige suuremad kahjukannatajad ses loos on sõnad katsetama ja proovima. Neil on tulnud aastaid taluda testima-verbi pealetungi, nüüd näib, et viimase hoobi annavad piloteerima ja pilootima. Seega tuleb keelehooldajail ikka ja jälle selgitada, et omasõnad nagu katsetama ja proovima võimaldavad mõnikord selgust ja konkreetsust seal, kus võõrsõnade tähenduspiirid on paratamatult ähmastunud (meenutame: hakkab piloteerima, et testida).