Autod tegi eriliseks see, et konstrueerimisel kasutati lennukiinseneride oskusi ja leidlikkust nii materjalide puhul kui salongi sisustuses. Algusest peale on toodetud autod olnud parema juhitavuse nimel esisillaveoga. Konstruktorid arvestasid eelkõige põhjamaise tarbijaga, keskendudes sellele, et karmis kliimas ja talvise libedaga oleks auto hästi juhitav, sõiduks turvaline ja mugav. Tavapärasest erines ka pagasiruum, kuhu sai asju paigutada erilisi kinnituselemente ja kaitsevõrke kasutades sama turvaliselt kui lennukis. Võib öelda, et salongis oli iga detail põhjalikult läbi mõeldud ja juhile käepäraselt lahendatud.