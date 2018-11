Eestis puhkenud debatt rändekompakti üle langes kahjuks valimiseelsele ajale. See vaidlus oleks tulnud täitevvõimu algatatuna maha pidada hiljemalt augustis-septembris 2018. Sellele vaatamata on meil nüüdseks tekkinud sisuliselt arutelu küsimuses, millised ikkagi on Eesti rahvuslikud huvid. Tuleb välja, et rahvuslikest huvidest on võimalik erinevalt aru saada.

Sama asi on rahvusvahelise õigusega. Debatis on viidatud sellele, et Eesti huvides on reeglitel põhinev maailmakord. See on nii, aga ühtlasi on see vaid osa tõest. Teine ja sama tähtis küsimus on, millised need reeglid ja normid täpsemalt on. Mitte iga reegel või norm, mis maailmas välja mõeldakse, ei pruugi automaatselt olla Eesti huvides. Rahvusvahelise õiguse nimel ja sellele viidates on läbi ajaloo tehtud ka palju ebaõiglasi asju, tihti tõlgendatud seda põhimõttel «kel jõud, sel õigus».