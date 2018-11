Rene Tammist FOTO: Aivar Pau

Kuula artiklit

Maailmanäitustel osalemine on investeering sellesse, et Eesti majandusel läheks ka edaspidi hästi, kirjutab ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist.

EXPOl osalemine on igale riigile auasi, kuid ettevõtetele tähendab see palju enamat. EXPO on võimalus avardada oma ärivõrgustikku ning leida oma toodetele ja teenustele uusi turge. Eesti majanduse aluseks on ekspordivõimekus ning riigi ülesanne on luua tingimused, et ettevõtlus püsiks ja kasvaks – seda saab saavutada vaid välisturgude poole liikudes.

Seni on Eestis nähtud EXPOt vaid riigi mainekampaania võimalusena. Kindlasti peame suurendama Eesti rahvusvahelist tuntust, aga kui Eesti ettevõtjatele ei sünni sellest reaalset tulemit, ei ole maailmanäitusel osalemisest Eesti inimestele suuremat kasu. Just seepärast otsustasime koos ettevõtjatega, et tutvustame Eestit läbi oma kõige konkurentsivõimelisemate saavutuste, olgu selleks siis maailma esirinnas olevad e-riigi teenused, puhas ja tervislik toit või innovatiivsed lahendused kaitsetööstuses.

Tõsist tunnustamist väärib see, et ettevõtjad on ise valmis katma osa EXPO-l osalemise kuludest ning ka ekspositsiooni ja osalemise korraldamise enda kanda võtma. Oma tugevast huvist on juba märku andnud nii Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit, Kaitsetööstuse Liit, Toiduainetööstuse Liit, Teenusmajanduse Koda, Turismifirmade Liit ja Targa linna klaster. Soovin neid kõiki tänada heaks partneriks olemise eest ja usun, et huvilisi lisandub veel. Eesti paviljoni EXPO-l on oodatud kõik ettevõtted, kes näevad Laheriikide piirkonnas oma ärile potentsiaali.

Maailmanäitustel osalemine on investeering sellesse, et Eesti majandusel läheks ka edaspidi hästi. Dubais 2020. aastal toimuv EXPO on põhjamaisele väikeriigile oluline just seetõttu, et sealtkaudu avaneb praegu ülikiires arenguspurdis suure ekspordipotentsiaaliga turg. Juba praegu tegutseb Pärsia lahe riikides sadu Eesti ettevõtteid, kes ekspordivad sinna kümnete miljonite eurode väärtuses kaupu ja teenuseid. Viimastel aastatel on näha selget kasvutrendi - 2015. aastal oli ekspordimahuks Araabia Ühendemiraatidesse (tooted ja teenused kokku) 45,3 miljonit eurot, 2016. aastal juba 54,5 miljonit eurot. Eelmisel aastal moodustas eesti ettevõtete eksport AÜEsse 67,9 miljonit ja import 8,3 miljonit eurot. Oleme seadnud sihi kasvatada EXPO-l osalemise toel eksporti Araabia Ühendemiraatidesse 75 miljoni euro võrra, mis mitte ainult ei aita ettevõtetel areneda, vaid toob ka riigile ca 15 miljonit eurot täiendavat maksutulu. Seda ei ole 2 miljonilise investeeringu kohta vähe.

Selleks, et kauges regioonis tõsiselt tegutseda, peab riik panustama kohalolule. Just seepärast on Araabia Ühendemiraatidesse lisaks EASii esindusele tulemas ka Eesti saatkond. See avab Eestile silla kiirelt arenevasse jõukasse riiki, mille ambitsiooniks on olla kogu Lähis-Ida regiooni hõlmavaks majanduskeskuseks. Tihenevad ärisuhted toovad kaasa ka vajaduse inimeste liikumiseks, mis tähendab, et oluliseks küsimuseks saab ka otselennuliini avamine Araabia Ühendemiraatidesse. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on lennuettevõtjatele igati toetavaks partneriks otselennuliinide avamisel.