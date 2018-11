Sel nädalal esitletud Tallinna vangla valmides on meil koos Tartu ja Viru vanglaga kolm nüüdisaegset kinnipidamisasutust. Avalikkus ei peaks aga leppima teadmisega, et kinnipeetavaid ümbritseb inimväärne olme ja valvuritel on normaalsed töötingimused, vaid saama vastuse küsimusele, kuidas see ikkagi üldist turvatunnet suurendab.

Kolooniatüüpi vangla on minevik, kuid ikkagi tuleb küsida, kuivõrd on vanglate nüüdisajastamine aidanud lapsi kuritegelikult teelt kõrvale. On inimlik, et vangi mõistetud emad saavad olla lastega, aga kas ka tugistruktuurid toetavad last ja kujundavad tema hoiakuid? Olulisim on kahtlemata kriminaalpreventsioon, kuritegevuse ennetamine. Selleks et poleks üldse vajadust vanglasse sattuda, on kesksel kohal töö laste ja noortega, et vältida kuritegelikule teele sattumist. Ent ka siis, kui vaade läbi trellide on midagi lapseeast tuttavat, ei peaks see olema ühegi lapse eluaegne «karjäär».