Kui põhiseadust üldse muuta, siis ettevaatlikult ja üksikmuudatustena, et seniseid tugevusi mitte maha mängida, kirjutab õiguskantsler Ülle Madise.

Neiski maades, kus enamikul kõht täis ja tuba soe, vasardab rahva hinges äng: miski on valesti, vaja on Suurt Muutust! Ideedest, mil jõudu vaimustada ja ühendada, pole kunagi puudust olnud. Üldine Suure Muutuse iha annab paljudele lootust tõmmata pikem tikk. Poliitikutele, juristidele, ärimeestele.

Üksteise võidu kasvatatakse rahutust ning lubatakse valge laevana küütlevat Muutust. Lihtne on leida üksmeel: praegu on halb. Selles, mis oleks hea, teadagi üksmeelt pole. Seepärast tuleb jälgida, ega Suure Muutuse igatsuse toel riigireformi nime all pakutav põhiseaduse ümberkirjutamine asju hoopis hullemaks tee.