Eelmisel nädalal ületas enda tavapärast tulemust kõige paremini EKRE postitus, mis ületas iseennast tervelt 17 korda. FOTO: EKRE / Facebook

«Tehke järgi või makske kinni,» armastas ütelda üks ettevõtte juht kui oli jälle midagi enda arvates erakordset välja mõelnud. Sama ütlus kehtib ka Jaak Madisoni eelmise nädala Facebooki tegevuse kohta.

27-aastane poliitik suutis üks sotsmeedias korda saata enam terve sotsiaaldemokraatlik erakond kokku: ligi 3500 interaktsiooni, sealhulgas pooltuhat jagamist ületab kolleege-poliitikuid enam kui kahekordselt. Madisoni edestab pea kõigis näitajates isegi Keskerakonna peaministrit Jüri Ratast, kel kasutada Facebooki profiili täiendamiseks abiline.

Nii nagu üle-eelmisel nädalal algas jätkus ka möödunud nädalal ränderaamistiku ümber tolmu keerutamine. Üles löödud tolmu jätkus koguni niipalju, et mitmed poliitikud ja kommentaatorid võisid reedel sedastada, et Keskerakonna, SDE ja Isamaa valitsust juhib tegelikult EKRE. Avaldus ei jäänud märkamata ka EKRE poliitikuil, kes seda (kahju)rõõmsalt jagada said.

Juba enne ränderaamistikku oli näha, et EKRE nii erakonna kui ka poliitikuina suudab Facebookis tegutseda äärmiselt efektiivselt. Nädalast nädalasse on just selle erakonna ja tema poliitikute postitused nende seas, mis ületavad oma keskmist taset. Ainsad, kes nendega mingitki rütmi suudavad hoida on abilise toel tegutsev Jüri Ratas ja ilmselgelt aktiveerunud Marina Kaljurand.

Enam kui tuhande interaktsiooniga nädalas suudavad hakkama saada ka teine EKRE mees Martin Helme ja kunagine Reformierakonna peaminister Taavi Rõivas. Teiste mahajäämus on täiesti selge.

Siiski ei tohiks täiesti mööda vaadata nõrgemalt esinevatest poliitikutest, kelle puhul on viimastel nädalatel võimalik näha olulist aktiveerumist. Üks enese ületajatest on Reformierakonna eelmine juht Hanno Pevkur, kes oma poliitikuleheküljele alles oktoobris hakkas elu sisse puhuma. Fännide kasvuprotsent on tal võimas – tervelt 25%, aga kuna baastase on madal, siis tegelikkuses on tal fänne ikkagi ligi poole vähem (350) kui vaadeldavatel poliitikutel keskmiselt (660).

Möödunud nädal oli töörohke ka erakondade Facebooki-lehtede haldajatele. EKRE kiiluvees muutus oluliselt aktiivsemaks ja suutis ka enda poolehoidjaid kaasa tõmmata Isamaa, kes veel üle-eelmisel nädalal jäi alla isegi Vabaerakonnale. Kokkuvõttes suutis Isamaa oma nädala interaktsioonide arvu kasvatada 3,5 korda, mis viis nad EKRE järel teisele kohale.